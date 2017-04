Americký minister obrany pricestoval neočakávane do Afganistanu

James Mattis, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 24. apríla (TASR) - Americký minister obrany Jim Mattis pricestoval dnes neočakávane do Afganistanu. Cieľom jeho návštevy je zhodnotiť afganskú vojnu, ktorá je doposiaľ najdlhšou, akú kedy USA viedli. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa totiž zvažuje, že do tejto stredoázijskej krajiny vyšle ešte ďalších vojakov.Na návštevu Afganistanu pricestoval Mattis tri dni po útoku Talibanu na severoafganskú vojenskú základňu, pri ktorom zahynulo najmenej 100 ľudí. Náčelník generálneho štábu afganskej armády a minister obrany odstúpili po útoku zo svojich funkcií. Prezident Ašraf Ghaní ich demisiu prijal.Kábul je poslednou zastávkou šéfa Pentagónu na jeho týždňovej ceste po šiestich krajinách, na ktorú sa Mattis vydal, aby posilnil vzťahy so spojencami a partnermi a získal aktuálne informácie o dlhoročnom konflikte v Afganistane.Mattis je prvým členom Trumpovej vlády, ktorý navštívil Afganistan. Veliteľ amerických síl v tejto krajine generál John Nicholson nedávno informoval Kongres, že potrebuje ďalších niekoľko tisíc vojakov.