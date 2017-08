Americký minister R. Tillerson ocenil zdržanlivosť Severnej Kórey

Rex Tillerson, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 23. augusta (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson sa vyjadril v utorok pochvalne na adresu Severnej Kórey, ktorá sa podľa neho v poslednom čase zdržala provokácií, čo by mohlo poukazovať na možnosť dialógu so Spojenými štátmi.Tillerson pred novinármi upozornil, že Severná Kórea neodpaľuje rakety ani nepodniká iné provokácie od 5. augusta, keď na ňu Bezpečnostná rada OSN uvalila nové sankcie v reakcii na posledné raketové testy. Podľa jeho slov, ktoré citovala agentúra AP, Severokórejčania preukázaliPchjongjang po schválení uvedených sankcií pohrozil Spojeným štátom "tisícnásobnou" pomstou, po výmene ostrých vyhlásení s Washingtonom však zrejme upustil od zámeru vypáliť rakety do blízkosti tichomorského ostrova Guam, ktorý je americkým územím.Tillerson dnes vyjadril nádej, že Severná Kórea týmto spôsobom signalizuje ochotu zmierniť napätie a že môže ísť ok nadviazaniu dialógu v blízkej budúcnosti. Ako však dodal, Pchjongjang musí pre toTillerson hovoril dnes aj o Pakistane, ktorý predtým americký prezident Donald Trump skritizoval zaPodľa šéfa americkej diplomacie by mohol Washington zbaviť Pakistan štatútu významného spojenca mimo NATO alebo ho inak potrestať, ak nebude zasahovať proti Talibanu a iným extrémistickým skupinám. Zopakoval, že v Pakistane nachádzajú útočisko početné teroristické organizácie.Predstavitelia Spojených štátov sa tak vyjadrili v súvislosti s novou stratégiou v Afganistane, kam by mali byť vyslaní ďalší americkí vojaci. Generál Joseph Votel dnes povedal, že prvé posily môžu doraziť do Afganistanu už v najbližších dňoch alebo týždňoch.