Americký minister sa ospravedlnil za používanie súkromného lietadla

Na archívnej snímke z 24. marca 2017 americký prezident Donald Trump a minister zdravotníctva a ľudských zdrojov Tom Price Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 29. septembra (TASR) - Americký minister zdravotníctva a ľudských zdrojov Tom Price sa vo štvrtok ospravedlnil Američanom za používanie súkromného lietadla na oficiálne účely a dodal, že vláde tieto náklady uhradí z vlastných zdrojov. Price to vyhlásil po rozhorčenej reakcii verejnosti na ministrove predražené cestovné praktiky, uviedla agentúra DPA.Minister sa zaviazal, že súkromné lietadlo viac nepoužije a "ministerstvu financií USA napíše osobný šek na náhradu výdavkov mojich ciest so súkromným lietadlom". Zdôraznil, že americkí daňoví poplatníci za jeho miesto v lietadle nezaplatia ani cent.Podľa správ medializovaných v uplynulom týždni Price využíval na oficiálne cesty drahé súkromné lietadlá, namiesto lacnejších komerčných letov. Zároveň podľa informácii magazínu Politico cestoval viackrát do miest, kde vlastnil nehnuteľnosti a oficiálne návštevy kombinoval so stretnutiami s rodinnými priateľmi či dlhoročnými kolegami.Previerkou sa bude teraz zaoberať kongresový Výbor pre dohľad a vládnu reformu. Ten si od Bieleho domu a 24 federálnych agentúr vyžiadal záznamy o využívaní vládnych lietadiel na súkromné účely a tiež súkromných lietadiel na oficiálne návštevy, ktoré sa uskutočnili od nástupu Trumpa do prezidentského úradu.Vyše dvadsať Priceových letov zároveň preskúma i úrad generálneho inšpektora patriaci pod ministerstvo zdravotníctva a ľudských zdrojov.