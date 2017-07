Americký minister spravodlivosti Sessions odmietol odstúpiť z funkcie

Na archívnej snímke Jeff Sessions. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 20. júla (TASR) - Minister spravodlivosti USA Jeff Sessions dnes odmietol úvahy o svojom odstúpení z funkcie. Reagoval tak na vyjadrenie prezidenta Donalda Trumpa, ktorý vyslovil nespokojnosť s jeho ministerským pôsobením.povedal novinárom Sessions, ktorého citovala agentúra DPA.V rozhovore, ktorý v stredu večer zverejnil denník New York Times, Donald Trump vyjadril nesúhlas so Sessionsovým rozhodnutím zostať mimo vyšetrovania údajného ruského zasahovania do vlaňajších prezidentských volieb v USA.povedal Trump. Ministrov postup v tejto záležitosti označil zaBývalý senátor Jeff Sessions pôsobí na čele rezortu spravodlivosti od februára tohto roku. O mesiac nato sa vzdal vedenia vyšetrovania takzvanej ruskej stopy v amerických voľbách, ktoré viedlo jeho ministerstvo. Urobil tak po tom, ako vyšli najavo jeho tajné schôdzky s ruským veľvyslancom z čias prezidentskej kampane. Predstavitelia demokratov vtedy požadovali jeho odstúpenie z ministerskej funkcie.Namiesto Sessionsa sa vedenia vyšetrovania ujal nezávislý špeciálny prokurátor Robert Mueller.