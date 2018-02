Americký pesničkár Paul Simon ohlásil rozlúčkové koncertné turné

Americký pesničkár Paul Simon, archívna snímka. Foto: TASR/AP Americký pesničkár Paul Simon, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 5. februára (TASR) - Americký pesničkár Paul Simon informoval v pondelok prostredníctvom sociálnych sietí, že sa 16. mája vydá na svoje posledné koncertné turné, ktorého úvodný koncert sa uskutoční v kanadskom Vancouveri a záverečný 15. júla v Londýne.Súčasťou európskej časti turné Homeward Bound - The Farewell Tour, na ktoré sa predpredaj vstupeniek začne 8. februára, budú od 30. júna postupne vystúpenia v švédskom Štokholme, nórskom Osle, dánskej Kodani, belgických Antverpách, holandskom Amsterdame, ako aj v Manchesteri, Glasgowe, Dubline a Londýne. Vyplýva to z informácií, ktoré sú dostupné na interpretovej webovej stránke i zo správ, ktoré zverejnila tlačová agentúra AP.Šestnásťnásobný laureát ceny Gramny, skladateľ, textár, hráč na gitaru a spevák v jednej osobe zdôvodnil svoje rozhodnutie skutočnosťou, že ho náročné cestovanie a odlúčenosť od blízkych vyčerpáva a oberá o radosť z hrania. Pripustil, že k tomu prispelo aj úmrtie jeho dlhoročného gitaristu Vincenta Nguiniho. Rodák z Kamerunu prehral v decembri v Brazílii vo veku 65 rokov boj s nádorovým ochorením.Paul Simon je popri Grammy i laureátom početných ďalších ocenení. V roku 2011 ho magazín Rolling Stone zaradil do stovky najvýznamnejších gitaristov sveta, o štyri roky neskôr ho uviedol i v stovke najvýznamnejších pesničkárov.Paul Simon, ktorý je členom Rokenrolovej siene slávy hneď dvakrát, a to od roku 1990 ako súčasť dvojice Simon a Garfunkel a od roku 2001 ako sólový interpret, sa v roku 2007 stal vôbec prvým laureátom Gershwinovej ceny za populárnu pieseň, ktorú udeľuje Knižnica Kongresu USA.Medzičasom 76-ročný rodák z Newarku v americkom štáte New Jersey, člen niekdajšieho dua Simon a Garfunkel, by sa po skončení turné chcel na koncertnej scéne objavovať už iba príležitostne.V krátkom čase ide o druhú legendárnu osobnosť populárnej hudby, ktorá ohlásila rozlúčkové koncertné turné; tou prvou sa 24. januára 2018 stal britský skladateľ, klavirista a spevák Elton John.