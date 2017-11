Americký prezident Donald Trump pricestoval do Japonska

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 5. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump pricestoval so svojou manželkou Melanie v nedeľu do Japonska, ktoré je prvou zastávkou na jeho 12-dňovej ceste po piatich východoázijských krajinách, hoci má už za sebou i návštevu Havaja. Informovali o tom agentúry Reuters, AP a DPA.Prezidentský špeciál Air Force One pristál po osemhodinovom lete z Havaja na základni vzdušných síl Jokota pri Tokiu. Trump mal následne prejav k americkým vojakom umiestneným na tejto základni. Počas svojho trojdňového pobytu v krajine si s japonským premiérom Šinzóom Abem a profesionálnym hráčom Hidekim Macujamom zahrá golf. Čakajú ich aj politické rokovania alebo stretnutie s japonským cisárom Akihitom a cisárovnou Mičiko.Na bezpečnosť americkej delegácie bude dohliadať približne 21.000 policajtov.Hlavnou témou jeho ázijskej cesty je severokórejský program jadrového vyzbrojovania a skúšok balistických striel. Trump to pre novinárov zdôraznil už na palube Air Force One, pričom túto situáciu označil za "veľký problém", ktorý sa musí "vyriešiť". Dodal, že severokórejskej otázke nebola venovaná pozornosť 25 rokov.Niekoľko regionálnych analytikov špekuluje, že Trumpova prítomnosť v Ázii by mohla Pchjongjang vyprovokovať k ďalšej ukážke sily, napríklad k balistickému testu.Trump hodlá o KĽDR hovoriť i so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom, ako aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, s ktorým sa má zísť na medzinárodnom summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) vo Vietname. "Chceme Putinovu pomoc" pri riešení otázky KĽDR, povedal Trump novinárom.Trump navštívi tiež Južnú Kóreu, Čínu, Vietnam a Filipíny. Posledným americkým prezidentom, ktorý absolvoval obdobné turné po Ázii, bol na prelome rokov 1991-92 George Bush starší.