Americký prezident sa v máji zúčastní na summite G7 v Taormine

Washington 5. februára (TASR) - Prezident USA Donald Trump sa zúčastní na summite skupiny G7, ktorý sa koncom mája uskutoční v sicílskej Taormine. Dohodol sa na tom v noci nadnes v telefonickom rozhovore s talianskym premiérom Paolom Gentilonim.Obaja lídri posúdili aj situáciu v Líbyi, pokračujúci prílev migrantov do Európy, priority talianskej politiky, ako aj blížiaci sa summit G7. Hovorili aj o boji s džihádistickou organizáciou Islamský štát (IS) a zhodli sa na nutnosti koordinovať spoločné úsilie v boji s IS i ďalšími extrémistickými zoskupeniami.Trump znova zdôraznil prínos Spojených štátov v posilňovaní NATO a dôležitosť zdieľania nákladov na financovanie aliancie všetkými jej členmi, uvádza sa vo vyhlásení Bieleho domu.