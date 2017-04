Americký prezident vystúpil na zasadnutí členov zbraňovej loby NRA

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 29. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vystúpil v piatok na každoročnom zasadnutí členov Národnej asociácie držiteľov zbraní (NRA) v Atlante. Naposledy tak urobil republikán Ronald Reagan pred vyše 30 rokmi.povedal Trump členom NRA a ubezpečil ich, že v Bielom dome majú teraz skutočného priateľa.povedal americký prezident s tým, že nikdy nebude "zasahovať" do práv ľudí vlastniť a nosiť zbrane, ktoré im garantuje práve 2. dodatok Ústavy Spojených štátov.povedal Trump v predvečer 100. dňa svojho pôsobenia vo funkcii. Je hrdý na to, že je prvým prezidentom, ktorý na veľkom fóre organizovanom NRA vystúpil od roku 1983, keď to urobil Ronald Reagan.povedal Trump, čím mal na mysli skutočnosť, že ho NRA podporovala aj počas predvolebnej kampane.