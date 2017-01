Americký ropný koncern Hess prehĺbil čistú stratu vo 4. kvartáli

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Houston 25. januára (TASR) - Americká ropná spoločnosť Hess oznámila vo 4. kvartáli výrazné prehĺbenie čistej straty. Tržby zároveň zaznamenali mierny pokles, napriek tomu bol výsledok lepší než očakávali trhy.Čistá strata ropnej firmy dosiahla za 4. kvartál 4,89 miliardy USD (4,55 miliardy eur). To je výrazný rast v porovnaní s posledným kvartálom predchádzajúceho roka, keď strata dosiahla 1,82 miliardy USD.Bez započítania mimoriadnych položiek evidovala firma stratu na akciu 1,01 USD. Výsledok je tak lepší než očakávali analytici, ktorí počítali so stratou na úrovni 1,09 USD/akcia.Produkcia ropy a plynu dosiahla 311.000 barelov ropného ekvivalentu denne (1 barel = 159 litrov). Medziročne to znamená pokles o 15 %.Tržby zaznamenali mierny pokles na 1,39 miliardy USD. Napriek poklesu spoločnosť aj v tomto ukazovateli prekonala očakávania trhov, ktoré počítali s poklesom tržieb až na 1,23 miliardy USD.