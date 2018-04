Americký šéf diplomacie pricestoval na svoje prvé zasadnutie NATO

Nový americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 27. apríla (TASR) - Nový americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, ktorý je v úrade iba deň, pricestoval vo štvrtok do Bruselu na zasadnutie NATO, kde bude rokovať so svojimi rezortnými kolegami v rámci aliancie. Stretnutie má pripraviť pôdu pre júlový summit na úrovni lídrov, informovala agentúra Reuters.Aktuálna schôdza sa má podľa vyhlásenia Pompeovho ministerstva sústrediť naPompeo, bývalý armádny dôstojník a republikánsky kongresman, ktorý počas uplynulých 15 mesiacov slúžil ako riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA), je všeobecne považovaný za lojálneho stúpenca amerického prezidenta Donalda Trumpa.Pompeo sa ešte pred svojím vymenovaním za ministra angažoval v diplomacii USA, keď sa v Severnej Kórei pred troma týždňami tajne stretol s tamojším vodcom Kim Čong-unom. Stretnutie sa konalo pred nadchádzajúcim summitom najvyšších predstaviteľov KĽDR a USA ohľadom severokórejského programu jadrových zbraní.Po bruselskom summite Pompeo počas víkendu navštívi Saudskú Arábiu, Jordánsko a Izrael.Nový minister sa ujíma svojej funkcie v čase, keď sa Spojené štáty usilujú so svojimi európskymi spojencami Francúzskom, Britániou a Nemeckom posilniť jadrovú dohodu s Iránom. Pompeo ako kongresman vystupoval proti tejto dohode. Očakáva sa, že Pompeo bude o jadrovej dohode hovoriť aj na zasadnutí NATO.Trump vyhlásil, že je veľmi spokojný s odsúhlasením nominácie Pompea na post ministra členmi Senátu. Prezident ho označil za".uviedol šéf Bieleho domu vo vyhlásení, z ktorého citovala stanica Slobodná Európa.