Americký sen je vraj zničený, spevák Foo Fighters sa hanbí za prezidenta Trumpa

Foo Fighters



Skupinu založil v roku 1994 spomínaný Dave Grohl. Urobil tak potom, ako zomrel Kurt Cobain - frontman legendárnej Nirvany, v ktorej Grohl pôsobil ako bubeník.



Skupina má na konte zatiaľ deväť štúdioviek - Foo Fighters (1995), The Colour And The Shape (1997), There Is Nothing Left To Lose (1999), One By One (2002), In Your Honor (2005), Echoes, Silence, Patience & Grace (2007), Wasting Light (2011), Sonic Highways (2014) a Concrete and Gold (2017).



Kapelu doteraz 29 ráz nominovali na prestížne ceny Grammy, pričom dvanásť nominácií sa im podarilo premeniť na sošky.



BRATISLAVA 1. mája (WebNoviny.sk) - Americký spevák a gitarista Dave Grohl z kapely Foo Fighters sa hanbí za amerického prezidenta Donalda Trumpa. Štyridsaťdeväťročný interpret to uviedol v rozhovore pre britskú verziu magazínu GQ.„Americký sen je v súčasnosti poničený. Pravdepodobne sa pohybujem v zahraničí častejšie ako súčasný prezident a jednej veci na rozdiel od neho chápem a to je, že svet nie je väčší, ako si myslíš. Všetci sme susedia. India, Ázia či Island nie sú v inej solárnej sústave. Hanbím sa za nášho prezidenta. Keď som v zahraničí, mám pocit, že by som sa mal za neho ospravedlniť," vyjadril sa muzikant.Informácie pochádzajú z webstránky www.rollingstone.com a archívu agentúry SITA.