Americký Senát odhlasoval nové sankcie voči Rusku

Washington 15. júna (TASR) - Horná komora amerického Kongresu schválila nový súbor sankcií voči Rusku, ktorému pripisuje zasahovanie do vlaňajších prezidentských volieb v USA, ako aj agresiu v Sýrii a na Ukrajine. Ďalekosiahle sankčné opatrenia sú namierené proti kľúčovým sektorom ruskej ekonomiky a jednotlivcom spájaným s kyberútokmi.Spoločný návrh republikánov a demokratov podporilo v hlasovaní 97 senátorov, zatiaľ čo proti boli len dvaja. Agentúra AP uviedla, že zákonodarcovia podnikajú kroky proti Rusku, keďže neprišla rázna odozva zo strany prezidenta Donalda Trumpa. Ten sa totiž snaží o zlepšenie vzťahov s Moskvou a odmieta uznať, že k jeho víťazstvu vo voľbách prispeli ruské hakerské útoky, ktorých terčom bola e-mailová komunikácia členov americkej Demokratickej strany.Nové protiruské opatrenia boli pripojené k návrhu zákona o sprísnení sankcií voči Iránu, o ktorom Senát momentálne rokuje a ktorý má takisto podporu v radoch republikánov i demokratov. Po schválení častí týkajúcich sa Iránu bude celá legislatíva postúpená Snemovni reprezentantov.Spojenie postihov voči Rusku a Iránu môže predstavovať problém pre Trumpovu administratívu, ak by sa pokúsila rozhodnutie Kongresu zvrátiť, keďže protiiránske opatrenia podporuje. Minister zahraničných vecí Rex Tillerson vyjadril na pôde Kongresu pochopenie pre zmýšľanie zákonodarcov, ktorí chcú voči Rusku vyvodiť dôsledky za jeho zasahovanie do volieb, ale vyzval ich, aby nezväzovali ruky Trumpovi a nenarúšali komunikačné kanály medzi USA a Ruskom.