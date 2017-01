Americký Senát odobril členstvo Čiernej Hory v NATO

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 12. januára (TASR) - Výbor pre zahraničné vzťahy amerického Senátu prijal v stredu uznesenie podporujúce členstvo Čiernej Hory v NATO.Ministri zahraničných vecí 28-člennej aliancie už vlani v máji podpísali v Bruseli prístupový protokol, podľa ktorého sa Čierna Hora môže stať v poradí 29. členom tohto zoskupenia. Zástupcovia Podgorice sa mohli odvtedy zúčastňovať ako pozorovatelia na stretnutiach NATO a boli zastúpení aj na júlovom summite aliancie vo Varšave.Čiernohorský premiér Milo Djukanovič v čase podpisu prístupového protokolu vyjadril nádej, že všetci členovia aliancie stihnú ratifikáciu už v priebehu 12 mesiacov.Tlačová agentúra Reuters pripomenula, že americkému Senátu sa to podarilo až na druhý raz. Senátny výbor pre zahraničné vzťahy príslušné uznesenie prijal už v priebehu vlaňajška, ale samotný Senát o ňom do konca roka nehlasoval.Americká ústava pre schválenie nových členov NATO vyžaduje dvojtretinový počet hlasov v 100-člennom Senáte.Vstup Čiernej Hory do NATO bude znamenať prvé rozšírenie aliancie od roku 2009, keď sa jej členmi stali Albánsko a Chorvátsko.Reuters uviedla, že hoci je Čierna Hora dlhodobým spojencom Ruska, vzťahy Podgorice s Moskvou v poslednej dobe ochladli vzhľadom na snahy čiernohorskej vlády o užšie prepojenie so Západom. Čierna Hora sa ako kandidát na členstvo v EÚ pripojila k sankciám Bruselu voči Rusku, ktoré nasledovali po anexii polostrova Krym.K hlasovaniu amerického Senátu o čiernohorskej prihláške do NATO došlo iba niekoľko dní pred tým, ako sa prezidentskej funkcie v USA ujme Donald Trump.