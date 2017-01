Americký Senát podnikol prvý krok k zrušeniu zdravotnej reformy Obamu

Barack Obama si utiera slzy počas rozlúčkového prejavu v Chicagu, 10. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 12. januára (TASR) - Americký Senát podnikol dnes prvý konkrétny krok k zrušeniu zdravotníckej reformy dosluhujúceho demokratického prezidenta Baracka Obamu.Hlasovanie v republikánmi ovládanom Senáte prebehlo takmer po straníckej línií. Za nezáväznú rezolúciu z dielne republikánov hlasovalo 51 Senátorov a proti 48.Prijaté vyhlásenie vyzýva kľúčové výbory oboch komôr amerického Kongresu, aby do 27. januára vypracovali legislatívny návrh na zrušenie zdravotníckej reformy známej pod názvom Obamacare. Snemovňa reprezentantov, takisto kontrolovaná republikánmi, by o rezolúcií mala hlasovať v piatok.povedal na margo pripravovaného zrušenia reformy líder republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell.Novozvolený republikánsky prezident Donald Trump, ktorý sa ujme funkcie 20. januára, tento týždeň prisľúbil, že jeho administratíva čoskoro predstaví plán na zrušenie Obamacare. Súčasne pripravuje zavedenie nového systému, ktorý by mal Obamovu reformu nahradiť.Samotní republikáni sa zatiaľ zhodujú len na potrebe rýchleho zrušenia Obamacare. O tom, ako by mal vyzerať nový systém, však medzi nimi panujú rozdielne predstavy.Návrh novej zdravotníckej legislatívy, ktorý by mali na základe dnešného hlasovania pripraviť kongresové výbory, musia následne schváliť obe komory Kongresu. Hlasovanie o ňom by sa mohlo uskutočniť už vo februári, avšak uzákonenie nového systému môže potrvať aj niekoľko mesiacov.Odchádzajúci prezident Obama považuje presadenie zdravotnej reformy, v rámci ktorej získalo zdravotné poistenie 20 miliónov dovtedy nepoistených Američanov, za jeden zo svojich najväčších vnútropolitických úspechov. Podľa republikánov však nový systém dobre nefunguje a príliš rozširuje právomoci federálnej vlády na úkor občanov a jednotlivých štátov.