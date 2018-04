Americký senát potvrdil riaditeľa Národnej bezpečnostnej agentúry

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 25. apríla (TASR) - Americký Senát potvrdil v utorok nomináciu Paula Nakasona do funkcie nového riaditeľa Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA). Na jeden z najdôležitejších postov v rámci amerických tajných služieb ho nominoval prezident USA Donald Trump.Senátori jednohlasne súhlasili s tým, aby Nakasone vystriedal vo funkcii admirála Michaela Rogersa, ktorý stojí na čele NSA od roku 2014 a teraz odchádza do výslužby. Nakasone zároveň nahradí Rogersa aj na čele Kybernetického velenia Spojených štátov (USCYBERCOM).Senát pri tejto príležitosti odsúhlasil aj Nakasonovo povýšenie do hodnosti štvorhviezdičkového generála. Jeho nomináciu na oba posty vopred potvrdili senátne výbory pre tajné služby a ozbrojené sily, napísal server Politico.Nakasone počas marcového vypočúvania pred senátormi vyhlásil, že Rusko, Čína a ďalšie krajiny bez zábran podnikajú kybernetické útoky voči USA, pretože nemajú strach z americkej odplaty, čo sa podľa neho musí zmeniť.Paul Nakasone (54) pochádza zo štátu Minnesota a v minulosti pôsobil na vojenských spravodajských postoch v Afganistane, Iraku a Kórei. Doposiaľ mal hodnosť generálporučíka a stál na čele kybernetického velenia americkej armády (ARCYBER), ktoré je jednou z podriadených zložiek USCYBERCOM-u.