Americký Senát schválil návrh rozpočtu na budúci rok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 20. októbra (TASR) - Americký Senát schválil v noci na piatok návrh rozpočtu na budúci fiškálny rok. Prezidentovi Donaldovi Trumpovi sa tak podarilo odstrániť hlavnú prekážku na ceste k daňovej reforme. Tá by mala priniesť zníženie daní firmám a časti obyvateľstva.Návrh schválil republikánmi kontrolovaný Senát v pomere hlasov 51 ku 49. Toto rozhodnutie by malo umožniť presadenie daňovej reformy, ktorá v najbližších 10 rokoch zvýši rozpočtový deficit USA o 1,5 bilióna USD (1,27 bilióna eur). Návrh podporili všetci republikáni, ktorí majú v Senáte 52 kresiel, až na Randa Paula z Kentucky. Ten je presvedčený, že rozpočtový schodok by USA mali skôr znižovať.Ani demokrati nesúhlasia s Trumpovým plánom daňovej reformy, keďže počíta so znížením daní firmám a v prípade jednotlivcov najmä bohatým.vyhlásil pred hlasovaním nezávislý senátor Bernie Sanders, ktorý sa minulý rok uchádzal o prezidentskú nomináciu Demokratickej strany. Ako uviedol, v období obrovskej príjmovej nerovnosti tento rozpočet 1 % najbohatších Američanov poskytuje daňové úľavy v hodnote 1,9 bilióna USD.(1 EUR = 1,1834 USD)