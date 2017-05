Americký Senát schválil zákon o výdavkoch vo výške 1,16 bil. dolárov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 5. mája (TASR) - Americký Senát bez problémov schválil legislatívu, ktorá umožní fungovanie všetkých federálnych úradov a inštitúcií do konca septembra 2017, teda do konca aktuálneho finančného roka.Spojené štáty sa tak vyhli zopakovaniu situácie z roku 2013, keď Kongres neschválil rozpočet a federálnej vláde sa minuli peniaze. Musela preto obmedziť svoje aktivity a mnohé úrady na viac ako dva týždne zatvoriť.Snemovňa reprezentantov zákon o výdavkoch vo výške 1,16 bilióna USD (1,06 bilióna eur) schválila už minulý týždeň. Teraz mieri do Bieleho domu, kde by ho mal ešte dnes podpísať prezident Donald Trump.Výslednú podobu návrhu zákona označili niektorí analytici za víťazstvo opozičných demokratov, pretože sa im z neho podarilo odstrániť niektoré prvky, ktoré presadzoval prezident Trump. Ignoruje napríklad jeho požiadavky na výstavbu múru na hranici s Mexikom, ktorý v kampani sľúbil voličom. Dá mu však 1,5 miliardy USD na lepšie zabezpečenie hraníc.Zákon tiež počíta s udržaním výdavkov vlády a ďalších kľúčových vládnych agentúr na doterajšej úrovni, počíta však so zvýšením výdavkov na armádu o 25 miliárd USD (nárast o 4,5 %) na 598,5 miliardy USD.