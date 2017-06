Americký spevák a herec Dean Martin by dnes oslavoval 100 rokov

Dean Martin, archívna snímka. Foto: wikipedia.org Foto: wikipedia.org

Steubenville/Bratislava 7. júna (TASR) - Americký spevák a filmový herec Dean Martin, vlastným menom Dino Crocetti, sa narodil 7. júna 1917 v Steubenville v štáte Ohio v Spojených štátoch amerických (USA). V stredu by sa dožil 100 rokov.Dean Martin bol mimoriadne úspešný ako spevák aj ako herec. Svojím zamatovým hlasom, komediantskym talentom a výborným herectvom bol desaťročia jedným z najpopulárnejších hercov USA. Spoločne s Jerrym Lewisom vytvoril dvojicu, ktorej komické vystúpenia sa počas celej jednej dekády tešili veľkej obľube. Vo veku 57 rokov sa Martinovi poslednýkrát podarilo piesňou Everybody Loves Somebody Sometime dostať na prvé priečky v hitparádach, porazil slávnu skupinu Beatles a na prvej priečke zotrval celý týždeň.Syn holiča z malého mestečka Steubenville v Ohiu sa v škole dlho neohrial. Popri príležitostných zamestnaniach a krátkej kariére boxera veľmi skoro spieval v malých nočných kluboch po celom okolí. Koncom 40. rokov 20. storočia sa stretol s komikom Jerrym Lewisom a ako dvojica zabávačov získali slávu ešte skôr, než sa dostali do Hollywoodu. Okrem varietných vystúpení účinkovali ako dvojica v rozhlase a televízii aj vo filmoch – všetkých 16 filmov malo u publika úspech. Martin sa neskôr vyjadril, že v jeho kariére boli dva veľké okamihy – stretnutie s Lewisom a rozchod s Lewisom.Po rozchode s Lewisom mu veštili skorý koniec kariéry – zakrátko sa však začlenil do v USA legendárnej skupiny Rat Pack, spoločne s blízkymi priateľmi Frankom Sinatrom a Sammym Davisom juniorom bavili obecenstvo, ale podľa Martinových slov najmä samých seba.Deana Martina angažovala v jeho vlastnej šou americká televízna stanica NBC a on sedem rokov viedol všetky rebríčky obľúbenosti - za honorár asi 15 miliónov dolárov ročne.Hral v 55 filmoch, predovšetkým komédiách, ale zažiaril aj vo viacerých westernoch a detektívkach. Medzi najznámejšie snímky patria The Young Lions (Mladé levy, 1957), Rio Bravo (1959), Bandolero! (1968), Airport (Letisko, 1970). Naposledy stál pre kamerou vo filme Cannonball Run II (Preteky – Delová guľa II, 1982).Martin bol trikrát ženatý a mal sedem detí. V posledných rokoch trpel Alzheimerovou chorobou a už sa neukazoval na verejnosti. Zomrel 25. decembra 1995 v Beverly Hills v Kalifornii (USA).