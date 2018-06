Americký spevák Akon chce v Senegale vybudovať kryptomesto

Americký spevák Akon, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 21. júna (TASR) - Americký spevák so senegalskými koreňmi Akon oznámil, že má v pláne uskutočniť ambiciózny projekt, ktorý by podľa jeho slov mohol byť. Raper by chcel v Senegale postaviť futuristické mesto a jeho hospodárstvo založiť na novovytvorenej kryptomene, informovala vo štvrtok spravodajská televízia Sky News.Akon (45) svoj projekt predstavil na medzinárodnom festivale kreativity Cannes Lions 2018 a podľa amerického magazínu Page Six povedal, že nová kryptomena s názvom AKoin by mohla byť spasením pre africký kontinent v mnohých ohľadoch.Akonovo kryptomesto by malo vzniknúť neďaleko senegalskej metropoly Dakar, doplnila Sky News. Podľa oficiálnej webovej stránky www.akoin.io by mohlo stáť na území s rozlohou vyše 800 hektárov, ktoré spevák dostal ako dar od senegalského prezidenta Mackyho Salla.