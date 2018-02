Americký spevák Paul Simon ohlásil posledné turné, začne sa v máji v kanadskom Vancouveri

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

NEW YORK 5. februára (WebNoviny.sk) - Americký spevák a hudobník Paul Simon je ďalším známym umelcom, ktorý v tomto roku oznámil, že jeho nadchádzajúce turné bude jeho posledným.Len niekoľko dní po tom, ako rovnaké rozhodnutie zverejnil Elton John, oznámil na sociálnych sieťach aj 76-ročný Simon, že po jeho šnúre Homeward Bound - The Farewell Tour už nebude nasledovať žiadna ďalšia. "Zdá sa mi, že cestovanie a čas, ktorý nie som s manželkou a rodinou, si vyberá svoju daň, a tá ma odrádza od hrania," napísal Simon.Posledná Simonova šnúra Homeward Bound - The Farewell Tour sa začína 16. mája v kanadskom Vancouveri a končí 15. júla v Londýne. Pokiaľ k turné už nepribudnú žiadne ďalšie termíny, najbližšie k Slovensku sa Simon objaví 3. júla v Kodani, 5. júla v belgických Antverpách a 7. júla v Amsterdame. Predaj lístkov sa začne 8. februára.Paul Frederic Simon, ktorý je považovaný za jedného z najvplyvnejších folkových spevákov histórie, sa narodil 13. októbra 1941 v Newarku v americkom štáte New Jersey. Debutoval v roku 1965 albumom The Paul Simon Songbook, zatiaľ poslednou jeho štúdiovou nahrávkou je album Stranger to Stranger z roku 2016. Dokopy vydal Simon doteraz trinásť radových sólových albumov, z ktorých najcennejšie sú album s eponymným názvom Paul Simon z roku 1972, The Rhythm of the Saints (1990), ale najmä album Graceland z roku 1986.Okrem sólovej tvorby sa Simon preslávil aj spoluprácou s Artom Garfunkelom. Duo Simon & Garfunkel vydalo medzi rokmi 1964 a 1970 päť kultových albumov, pričom práve z nich pochádzajú aj Simonove najslávnejšie piesne ako The Sound of Silence, Bridge Over Troubled Water, Mrs. Robinson, Homeward Bound či I Am a Rock. Simon & Garfunkel celosvetovo preslávili aj skladbu El Cóndor Pasa, na Slovensku známu najmä ako "indiánska pieseň lásky".