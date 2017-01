Americký torpédoborec vystrelil na iránske hliadkové člny

Na archívnej snímke amerického námorníctva je torpédoborec USS . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 9. januára (TASR) - Torpédoborec amerického námorníctva USS Mahan vypálil v nedeľu vo vstupe do Perzského zálivu tri varovné výstrely na skupinu rýchlych útočných člnov iránskych revolučných gárd, ktoré ignorovali početné pokusy posádky tejto americkej lode upozorniť ich na seba.Oznámilo to dnes americké ministerstvo obrany. Jeho hovorca Jeff Davis povedal, že torpédoborec použil sirénu, varovné svetlá a lodnú píšťalu, aby Iráncov varoval a nadviazal s nimi rádiové spojenie. Keďže nereagovali, bolo rozhodnuté vypáliť tri varovné výstrely z guľometu. Iránske člny následne zmenili svoj smer.K uvedenému incidentu došlo v Hormuzskom prielive, ktorým sa vstupuje do Perzského zálivu.zdôraznil Davis. Tlačový hovorca Bieleho domu Josh Earnest dodal, žeVäčšina konfrontácií s iránskymi námornými silami v Perzskom zálive zvyčajne nedospeje k varovným výstrelom.