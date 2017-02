Americký veliteľ: Mestá Mósul a Rakka budú dobyté do 6 mesiacov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 8. februára (TASR) - Sily bojujúce proti militantom Islamského štátu (IS) by mali byť schopné dobyť z ich rúk mestá Mósul a Rakka do šiestich mesiacov, povedal dnes hlavný veliteľ amerických síl v Iraku generálporučík Stephen Townsend, ktorý stojí na čele Spojenými štátmi vedenej koalície proti IS.Townsend počas svojej návštevy oblasti severne od Bagdadu vyjadril domnienku, že "počas najbližších šiestich mesiacov uvidíme záver (bojov o Mósul a Rakku)".Iracká armáda sa podľa neho ešte stále pripravuje na útok na západnú časť Mósulu, ktorý zrejme začne "v najbližších dňoch".Iracké ozbrojené sily vyhlásili v januári východnú časť Mósulu za "plne oslobodenú" po tom, ako v októbri začali operáciu s cieľom dobyť mesto.