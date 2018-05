Americký veľvyslanec v Nemecku žiada rovnaké pravidlá pre všetkých

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 12. mája (TASR) - Richard Grenell, nový americký veľvyslanec v Nemecku, nevidí nijaké aktuálne nebezpečenstvo vzniku obchodnej vojny medzi Spojenými štátmi a EÚ. Washington však očakáva ďalšie návrhy na to, ako by sa terajšie clá dali zrušiť.Grenell to uviedol pre sobotné vydania denníkov mediálnej skupiny Funke.povedal diplomat.Upozornil však na to, že Európania musia do začiatku júna predložiť prepracovaný koncept. Štáty EÚ totiž dostali výnimku na vývoz ocele a hliníka len do konca uvedeného termínu.povedal Grenell.Európska komisia (EK) pohrozila vyššími clami na americký tovar a pripravila jeho zoznam pre prípad, že Donald Trump uplatní sankčné clo na európske komodity. Brusel kritizoval dôvody Washingtonu, prečo chce zaviesť sankčné clo. Podľa neho je aktuálny transatlantický obchod nevyvážený. EÚ už vraj zaviedla zvýšené clo na mnohé produkty, napríklad agrárne.Obchodné vzťahy medzi partnermi teraz začal zaťažovať vývoj okolo Iránu. Peter Altmaier, spolkový minister hospodárstva, v piatok (11. 5.) pre rozhlasovú stanicu Deutschlandradio povedal:Grenell žiadal, aby nemeckí podnikatelia zastavili svoje investície v Iráne. Za to ho nemecké podnikateľské zväzy ostro kritizovali.povedal Volker Treier, námestník konateľa Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory (DIHK).Šéf komory Eric Schweitzer pre sobotné vydanie denníka Passauer Neue Presse povedal, že spolková vláda sa musí teraz postarať o obmedzenie strát a zabezpečiť rozbehnuté obchody s Iránom. Po podpísaní dohody o zastavení iránskeho jadrového programu sa nemecké firmy aktívne pustili do presmerovania svojich aktivít aj na Teherán.zdôraznil šéf DIHK.