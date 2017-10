Americký veľvyslanec v Rusku: Ukrajina je kľúčom k zlepšeniu vzťahov

Na snímke Jon Huntsman, nový americký veľvyslanec v Rusku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Salt Lake City 8. októbra (TASR) - Nový americký veľvyslanec v Rusku Jon Huntsman v sobotu vyhlásil, že obnovenie suverenity Ukrajiny a rokovania so Severnou Kóreou o jej jadrovom a raketovom programe budú kľúčovými záležitosťami v procese zlepšovania vzťahov medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Informáciu priniesla agentúra AP.Huntsman tiež povedal, že v súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním údajného zasahovania Moskvy do vlaňajších prezidentských volieb v USA si veľa Američanov myslí, že Rusko sa snaží podkopať americkú demokraciu.Bývalý guvernér Utahu vystúpil v sobotu s prejavom po tom, ako ho terajší guvernér Gary Herbert v Salt Lake City slávnostne inauguroval do jeho novej funkcie veľvyslanca.Vzťahy medzi USA a Ruskom sa v posledných rokoch prudko zhoršili. Veľvyslanec Huntsman sa ujíma vedenia kľúčovej americkej diplomatickej misie v čase, keď napätie medzi oboma krajinami ešte vyhrotila séria vzájomných vyhostení diplomatov a zrušení diplomatických misií.