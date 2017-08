Americký viceprezident Mike Pence pricestoval do Čiernej Hory

Na snímke americký viceprezident Mike Pence počas uvítacieho ceremoniálu po prílete na letisku Golubovci neďaleko Podgorice v Čiernej Hore 1. augusta 2017. Pence pricestoval dnes do Čiernej Hory, ktorá je poslednou zastávkou na jeho okružnej ceste po starom kontinente. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Podgorica 1. augusta (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence pricestoval dnes do Čiernej Hory, ktorá je poslednou zastávkou na jeho okružnej ceste po starom kontinente. Na letisku v Podgorici privítal hosťa z Washingtonu čiernohorský premiér Duško Markovič.Miestne médiá pred príletom amerického činiteľa zdôrazňovali historický charakter jeho návštevy v krajine, ktorá sa iba nedávno stala 29. členskou krajinou Severoatlantickej aliancie. Spojené štáty dávajú podľa nich jasne najavo, že región neprenechajú Rusku, s ktorým má Čierna Hora už tradične silné kontakty.Mike Pence, ktorý v uplynulých dňoch navštívil Estónsko, kde rokoval s najvyššími predstaviteľmi troch pobaltských republík, a Gruzínsko, sa v stredu zúčastní na výročnom stretnutí signatárskych krajín Jadranskej charty, ktoré sa uskutoční v Podgorici. Očakáva sa, že tam zdôrazní záväzky USA voči krajinám západného Balkánu a význam politických reforiem, dobrej vlády i právneho poriadku.Pence sa tam stretne s čiernohorským prezidentom Filipom Vujanovičom a premiérom Duškom Markovičom. Na schôdzke sa očakáva účasť premiérov Albánska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Macedónska a Slovinska. Srbsko a Kosovo majú na tomto fóre štatút pozorovateľov.Viceprezident USA by mal ešte v stredu ukončiť cestu po európskych štátoch a vrátiť sa do vlasti.