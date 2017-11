Americký vojak, ktorý opustil stanovište, nepôjde do väzenia

Americký seržant Bowe Bergdahl Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Fort Bragg 3. novembra (TASR) - Vojenský sudca v piatok rozhodol, že seržant americkej armády Bowe Bergdahl by nemal ísť do väzenia za to, že ohrozil svojich kolegov, keď opustil v Afganistane svoje stanovište. Informovala o tom agentúra AP.Sudca tiež rozhodol o jeho prepustení z armády, degradácii na vojaka a o tom, že musí platiť pokutu vo výške 1000 dolárov mesačne počas desiatich mesiacov. Verdikt znamená, že po prepustení príde o väčšinu alebo všetky vojenské výhody pre veteránov.Bergdahl (31), ktorý strávil päť rokov v zajatí Talibanu po tom, ako opustil svoje stanovište, sa priznal na súde k dezercii a zbabelosti pred nepriateľom. Hrozil mu až doživotný trest.Jeho zmiznutie v roku 2009 viedlo k intenzívnym pátracím a záchranným misiám. Niektorí z jeho kolegov pri nich utrpeli vážne zranenia, na čo poukazovala prokuratúra, ktorá pre neho požadovala tvrdý trest. Bergdahl sa podľa vlastných slov domnieval, že. Jeho obhajcovia argumentovali utrpením, ktoré musel prežiť v päťročnom zajatí, jeho informáciami pre vojenské spravodajstvo a jeho duševnými problémami.Spojené štáty dosiahli oslobodenie Bergdahla v roku 2014, keď uskutočnili kontroverznú výmenu za piatich predstaviteľov Talibanu zadržiavaných vo vojenskom väzení na základni Guantánamo.Terajší americký prezident Donald Trump v rámci vlaňajšej predvolebnej kampane opakovane označil tohto vojaka zaa tvrdil, že si zaslúžil byť zastrelený popravnou čatou alebo vyhodený z lietadla bez padáka.