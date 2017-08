Americký vojak zahynul pri bojoch v Afganistane

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. augusta (TASR) - Americká armáda v noci na dnes oznámila, že jeden jej vojak prišiel o život pri bojovej operácii zameranej proti militantom hlásiacim sa k skupine Islamský štát (IS) na východe Afganistanu.Vojak podľahol zraneniam, ktoré utrpel počas stredajšej spoločnej operácie s afganskými jednotkami. Zranení boli aj ďalší americkí a afganskí vojaci, ich počet však armáda USA nespresnila.Národná garda v americkom štáte Utah uviedla, že zabitý vojak boj jej príslušníkom a zranenia utrpelo približne sedem ďalších členov gardy, informuje agentúra AP. Americké ozbrojené sily neposkytli bližšie podrobnosti o zmienenej bojovej operácii.IS sa objavil v Afganistane začiatkom roka 2015 a v stredoázijskej krajine nemá veľa bojovníkov, píše agentúra DPA. Americké a afganské sily, ale aj radikálne hnutie Taliban proti nim intenzívne bojujú. Už mesiace rastie aj počet náletov na základne IS vo východoafganskej provincii Nangarhár. Bojovníci IS okrem toho ďalej vykonávajú útoky, najmä v metropole Kábul, a podľa správ skupina rozšírila nábor členov v susednej provincii Kunar i na severe krajiny.