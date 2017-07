Americkým zákonodarcom sa začínajú letné prázdniny

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 29. júla (TASR) – Členovia americkej Snemovne reprezentantov, dolnej komory Kongresu, sa v piatok rozišli na letné prázdniny. O dva týždne ich budú nasledovať aj členovia Senátu, hornej komory. Viaceré americké médiá uviedli, že zákonodarcovia toho veľa do prázdnin urobiť nestihli.Verejnoprávna rozhlasová stanica NPR zdôraznila, že Kongres si už minul viac než polovicu svojich legislatívnych dní v tomto roku a pritom nedosiahol takmer nič zo svojej agendy.uviedla NPR.Stanica pripomenula, že zákonodarcovia neschválili ani rozpočet na budúci rok, ani nový systém zdravotného poistenia, ani nový zákon o infraštruktúre či daňovú reformu, ktoré prezident Donald Trump sľuboval a hovoril, že prídu v krátkom čase.napísal washingtonský spravodajský portál The Hill.Letná prestávka sa mala začať aj senátorom, ich predseda ju však posunul o dva týždne, aby sa mohli pokúsiť odhlasovať ešte aspoň nejaké zákony, predovšetkým návrh na čiastočné zrušenie zákona o dostupnej zdravotnej starostlivosti, známy ako Obamacare, ktorý už prešiel Snemovňou reprezentantov." uviedla televízna stanica CNBC.Podobne aj televízia NBC News uviedla, že Senát čelil odchodu na prázdniny bez toho, aby dosiahol niečo podstatné, a že sa muŠéf Bieleho domu už minulý týždeň povedal senátorom, že si neželá, aby opustili Washington, kým neschvália zákon o zdravotnom poistení. Hovoril pritom nielen o zrušení toho terajšieho, ale aj o prijatí jeho náhrady.NBC News pripomenula, že naposledy si musel Senát posunúť začiatok letných prázdnin v roku 1994, a to tiež pre zákon o zdravotnej starostlivosti.NPR zase pripomenula, že kongresové prázdniny nie sú úplne dovolenkou. Zákonodarcovia majú pracovať v teréne, teda doma medzi svojimi voličmi. Majú sa s nimi stretávať a počúvať ich sťažnosti a požiadavky. Kongresové prázdniny potrvajú do 5. septembra.