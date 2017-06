Amnestie neboli zrušené, naďalej platia, vyhlásil expremiér Mečiar

Vladimír Mečiar, archívne foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 10. júna (TASR) - Tzv. Mečiarove amnestie sú podľa bývalého premiéra SR Vladimíra Mečiara, ktorý ich udelil, stále platné.vyhlásil dnes v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Tvrdí, že ich zrušenie bolo protiústavné.uviedol Mečiar s tým, že každý občan SR by mal mať právnu istotu vrátane neho. Následkov rušenia amnestií sa ale neobáva.pýtal sa s tým, že kedy mal strach.Mečiar očakáva, že téma amnestií sa bude teraz riešiť na medzinárodnej pôde, keďže v tomto prípade zakvitla. Má byť podľa neho v rozpore s rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva o ich nezrušiteľnosti, ktorého konkrétne nespresnil. Je presvedčený, že sa porušilo medzinárodné právo.doplnil.Expremiér v relácii odmietol, že by bol ideovým otcom myšlienky únosu syna bývalého prezidenta Michala Kováča. Tvrdí, že ho ani neriadil, rovnako popieral, že by vtedajšia štátna moc ovplyvňovala vyšetrovanie. To sa podľa neho zastavilo pre chýbajúceho korunného svedka, ktorý sa nechcel zo zahraničia dostaviť. Svedkov únosu spochybňoval, dôkazy však nepredložil. Celý únos označil za. Odmietol tiež, že by vražda Róberta Remiáša s prípadom súvisela. Ako vyplynulo z jeho slov, za amnestiami si naďalej stojí.