Amnesty: ASEAN musí vystúpiť proti zabíjaniu ľudí na Filipínach

Manila 26. apríla (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) vyzvala Združenie krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), aby zaujalo postoj proti filipínskej vojne s drogami za vlády prezidenta Rodriga Duterteho, v ktorej boli zabité tisíce ľudí. Filipíny tento týždeň hostia summit ASEAN.Amnesty uviedla, že od júla 2016 bolo na Filipínach policajtmi alebo neznámymi ozbrojenými ľuďmi zabitých do 9000 ľudí. Všetci títo mŕtvi nemusia nevyhnutne súvisieť s vojnou proti drogám, niektorí z nich boli zabití pri policajných operáciách. Vedúci predstavitelia desiatich členských krajín ASEAN-u by podľa AI mali zvážiť, či toto zabíjanie nie je vážnym porušením charty ASEAN, osobitne jej sľubu rešpektovať ľudské práva.citovala agentúra AP riaditeľa AI pre juhovýchodnú Áziu a Tichomorie Champu Patela.Patel označil za škandál, že Filipíny predsedajú summitu ASEAN, a vyhlásil, že tamojšia vláda by mala okamžite nezávisle a efektívne vyšetriť nezákonné zabíjanie ľudí.V otvorenom liste filipínskemu ministrovi spravodlivosti Vitalianovi Aguirremu vyzýva Amnesty International filipínske orgány na urýchlené a nestranné vyšetrenie všetkých zabití v súvislosti s vojnou proti drogám a na začatie trestného stíhania podozrivých, bez ohľadu na ich postavenie alebo funkciu.Hovorca prezidenta Ernesto Abella vyhlásil, že. Zároveň konštatoval, že polícia musí pri svojich operáciách rešpektovať predpisy, a tí, ktorí ich porušia, sa budú zodpovedať pred zákonom.V pondelok jeden filipínsky právnik predložil Medzinárodnému trestnému súdu dokumenty, ktoré podľa jeho slov obsahujú dôkazy o údajnej účasti Duterteho na mimosúdnych zabíjaniach.Keď v júni 2016 nastupoval Rodrigo Duterte do funkcie prezidenta, zaviazal sa verejne vykoreniť organizovaný zločin s drogami. Potom sa začala vojna bez pravidiel, za ktorú ho kritizovali aj Spojené štáty a OSN.