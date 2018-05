Amnesty International: Európa je spoluzodpovedná za násilie v Líbyi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Káhira 17. mája (TASR) - Európske krajiny zdieľajú zodpovednosť za stovky migrantov zadržaných líbyjskými orgánmi a posielaných doUviedla to v stredu medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI).Podľa AI bolo v uplynulých dvoch mesiacoch najmenej 2600 migrantov preradených do takýchto centier, kde podľa výpovedí čelia mučeniu a týraniu.Európske krajiny podporili aktivity líbyjských úradov na zastavenie prílevu migrantov, ktorí utekajú pred vojnami a chudobou z afrických a blízkovýchodných krajín. A práve to Európanov robí zodpovednými za násilie, ktoré na migrantoch páchajú líbyjské sily, konštatuje Amnesty International.Líbyu sužuje bezzákonnosť a vláda milícií od roku 2011, keď v povstaní prišiel o život diktátor Muammar Kaddáfí. V dôsledku chaosu sa z tejto severoafrickej krajiny stal hlavný tranzitný bod pre migrantov snažiacich sa dostať do Európy.Krajina je rozdelená medzi dve súperiace vlády - jednu v metropole Tripolis a druhú v Tobruku na východe.