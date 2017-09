Amnesty International kritizovala EÚ za nedodržanie migračných kvót

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP/Bebeto Matthews Foto: TASR/AP/Bebeto Matthews

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 25. septembra (TASR) - Členské štáty Európskej únie doposiaľ prijali menej ako tretinu z celkového počtu 160.000 žiadateľov o azyl, ktorí mali byť v súlade s dočasným relokačným mechanizmom premiestnení z Grécka a Talianska. Platnosť celého plánu pritom vyprší už v utorok (26.9), pripomenula dnes organizácia Amnesty International (AI).V komuniké AI sa spresňuje, že Maďarsko a Poľsko sú jedinými krajinami EÚ, ktoré úplne ignorovali dohodnuté relokačné kvóty a neprijali ani jedného utečenca.Belgický denník La Libre Belgique v tejto súvislosti upozornil, že povinnosť členských štátov prijímať migrantov v súlade so schváleným mechanizmom sa v utorok nekončí. Rozhodnutie Rady EÚ z roku 2015 sa totiž vzťahuje na všetky osoby oprávnené žiadať o azyl, ktoré dorazia na územie Grécka alebo Talianska do 26. septembra 2017.Podľa údajov Amnesty International sa členským štátom, ktorých sa týka mechanizmus relokácií, podarilo do konca septembra premiestniť len 28,7 percenta z celkového počtu 160.000 žiadateľov o azyl.vyhlásila riaditeľka AI pre európske inštitúcie Iverna McGowanová.Amnesty International upozornila, že jediný štát EÚ, ktorý plne rešpektoval svoje záväzky, je Malta. Mimo EÚ sú to Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré dobrovoľne vstúpili do plánu relokácií. Fínsko svoju povinnosť splnilo na 94 percent a Írsko na 76,5 percent. Portugalsko napríklad uskutočnilo len 49,1 percenta stanovených relokácií, Holandsko 39,6 percenta, Belgicko 25,6 percenta a Španielsko 13,6 percenta.AI pripomenula, že Slovensko, ktoré spolu s Maďarskom na Súdnom dvore EÚ napadlo relokačný mechanizmus, prijalo za dva roky z celkového počtu 902 osôb iba 16 žiadateľov o azyl. Česká republika namiesto 2691 prijala len 12 žiadateľov a Maďarsko a Poľsko nepremiestnili ani jedinú osobu.Amnesty International v tejto súvislosti vyzvala vlády krajín EÚ, aby aj po uplynutí dohodnutej lehoty konali v súlade so schváleným mechanizmom relokácií, napríklad prostredníctvom prideľovania pracovných víz a urýchlenia procedúr pri zlučovaní rodín.zdôraznila McGowanová.