Amnesty skritizovala Austráliu za porušovanie práv utečencov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP/Bebeto Matthews Foto: TASR/AP/Bebeto Matthews

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney 18. mája (TASR) - Organizácia Amnesty International (AI) skritizovala dnes Austráliu za porušovanie práv utečencov a aborigénskeho obyvateľstva. Kritika zaznela v období, keď sa Canberra uchádza o kreslo v Rade OSN pre ľudské práva (UNHRC), informovala agentúra DPA.Austrália podľa AI pokračuje v porušovaní práv migrantov a Aborigénov, namiesto toho, aby dokázala, že bude "principiálnym, efektívnym a zodpovedným členom" UNHRC.Amnesty pripomenula, že austrálska vláda stále nezrušila svoj kontroverzný program zadržiavania migrantov v ostrovných detenčných táboroch, v ktorých panujú zlé životné podmienky. Upozornila tiež na obrovské počty Aborigénov v austrálskych väzniciach a na zhoršujúcu sa sociálnu situáciu týchto pôvodných obyvateľov Austrálie.Austrálska ministerka zahraničných vecí Julia Bishopová tento týždeň pricestovala do New Yorku, aby lobovala za získanie kresla v Rade OSN pre ľudské práva. Zdôraznila pritom pripravenosť Austrálie spolupracovať s ďalšími krajinami sveta na riešení komplexných problémov v oblasti ľudských práv.Od minulého roku navštívili Austráliu traja osobitní spravodajcovia OSN, aby skúmali otázky rasizmu, postavenia domorodého obyvateľstva a migrantov. Všetci traja kritizovali austrálsku vládu za to, že nevyvinula v týchto oblastiach dostatočné úsilie. Experti OSN vydali v tejto súvislosti sériu odporúčaní, ktoré však austrálska vláda zatiaľ neuviedla do praxe.