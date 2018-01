Amnesty: Thajská junta musí ukončiť zásahy proti pokojným protestom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP/Bebeto Matthews Foto: TASR/AP/Bebeto Matthews

Bangkok 31. januára (TASR) - Organizácia na ochranu ľudských práv Amnesty International (AI) vyzvala v stredu thajskú vojenskú vládu, aby skoncovala so stupňovaním zásahov proti odporcom. Výzva prišla v čase, keď je thajská verejnosť pobúrená ďalším odkladom demokratických volieb v krajine, uviedla agentúra DPA.napísal vo vyhlásení riaditeľ AI pre juhovýchodnú Áziu a Tichomorie James Gomez.dodal Gomez.Vyhlásenie zverejnila AI v období, keď deväť aktivistov trestne stíhajú za pokojné protestovanie proti vojenskému režimu, ktorý sa v Thajsku dostal k moci v máji 2014 vojenským prevratom.Sedem ďalších ľudí obvinili v utorok z poburovania, čo sa v Thajsku trestá maximálne siedmimi rokmi väzenia. Títo obvinení viedli cez víkend v centre hlavného mesta Bangkok protest s vyše 100 účastníkmi a vyzývali na uskutočnenie volieb.Protest zorganizovali po tom, čo juntou vymenovaný parlament schválil minulý týždeň návrh na odklad uplatnenia volebného zákona o tri mesiace, čo odsunie termín volieb na začiatok roka 2019 alebo aj na neskôr, pričom boli plánované na november tohto roka.Junta (volebná vláda) pôvodne sľúbila, že zostane pri moci iba jeden rok, ale termíny volieb niekoľkokrát odložila a ako dôvod uvádzala potrebu zrealizovať reformy a zaistiť národnú bezpečnosť.Vojenská vláda pozatýkala a dala do vojenskej väzby mnoho ľudí za to, že odmietali uposlúchnuť jej zákaz politických zhromaždení.povedal Gomez.