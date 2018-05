Amnesty zverejnila dôkazy o skupine Rohingov, ktorá zabíjala

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn/Bratislava/Rangún 23. mája (TASR) - Ozbrojená skupina príslušníkov mjanmarskej moslimskej menšiny Rohingov je zodpovedná za najmenej jeden masaker a smrť 99 hinduistických žien, mužov a detí, ako aj za ďalšie zabíjanie a únosy hinduistov v auguste 2017. Na základe podrobného vyšetrovania v mjanmarskej administratívnej oblasti Jakchainský štát to uviedla medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI).O záveroch vyšetrovania, zverejnených v utorok, informovala Kristína Kironská z AI Slovensko.Amnesty na základe desiatok rozhovorov s ľuďmi v Jakchainskom štáte a Bangladéši, ale i na základe fotografických dôkazov, ktoré analyzovali forenzní patológovia, odhalila, ako bojovníci z tzv. Armády spásy Rohingov Jakchainského štátu (ARSA) šírili brutálnymi útokmi strach medzi hinduistami a inými náboženskými - či etnickými - komunitami.povedala riaditeľka Krízového centra Amnesty International Tirana Hassanová.Jeden zo zdokumentovaných masakrov vzbúreneckej skupiny ARSA sa stal v hinduistickej komunite Kcha Maun Seik v severojakchainskom okrese Maundo v auguste 2017. V čase útoku žila hinduistická komunita v blízkosti Rohingov, ktorí sú prevažne moslimského vierovyznania. Územie takisto obývali Arakanci, ktorí sú prevažne budhisti, píše Amnesty.Ozbrojení muži v čiernych odevoch a Rohingovia žijúci v blízkosti obkľúčili desiatky hinduistických žien, mužov a detí, ktorých následne okradli, zviazali a odviedli na okraj usadlosti, kde oddelili mužov od žien a malých detí.Po niekoľkých hodinách popravili bojovníci ARSA 53 hinduistov, pričom 14 z obetí boli deti mladšie ako osem rokov.V ten istý deň zmizlo 46 mužov, žien a detí hinduistického vierovyznania aj v dedine Je Bo Ťja, ležiacej poblíž Kcha Maun Seiku.Amnesty tiež zdokumentovala úlohu ARSA v ďalších prípadoch zabíjania a násilných útokov proti členom iných etnických alebo náboženských skupín. Ide o obdobie po útokoch na približne 30 mjanmarských bezpečnostných stanovíšť z augusta 2017.Tieto útoky podnietili nezákonnú a hrubo disproporčnú násilnú operáciu mjanmarských bezpečnostných síl, ktorá vyústila do úteku 693.000 Rohingov do Bangladéša, kde ostávajú doteraz.uzavrela Hassanová s tým, že mjanmarská vláda musí umožniť prístup medzinárodnému spoločenstvu do tejto oblasti.