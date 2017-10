Amnesty zverejnila nové dôkazy o zločinoch páchaných na Rohingoch

Na snímke z videozáznamu z Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) sú tisíce rohinských moslimov na úteku z Mjanmarska v meste Anjuman Para v susednom Bangladéši 16. októbra 2017. Podľa OSN utieklo pred násilnosťami z Jakchainského štátu na západe Mjanmarska do Bangladéša od konca augusta približne 537.000 Rohingov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn/Rangún 18. októbra (TASR) - Nové dôkazy o systematickej kampani zločinov proti ľudskosti páchaných na menšine rohinských moslimov v Mjanmarsku zverejnila dnes vo svojej najnovšej správe medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI).TASR o tom informovala vedúca kancelárie Amnesty International Slovensko Kamila Gunišová.Amnesty vo svojej dosiaľ najpodrobnejšej analýze tejto stále prebiehajúcej krízy uvádza, že viac ako 530.000 rohinských mužov, žien a detí v priebehu niekoľkých týždňov v hrôze utieklo zo severu mjanmarského Jakchainského štátu. Násilie vypuklo po tom, ako 25. augusta rohinská ozbrojená skupina napadla približne 30 príslušníkov bezpečnostných síl.Takmer 50-stranová štúdia s názvompopisuje, ako mjanmarské bezpečnostné sily vykonávajú rozsiahlu, systematickú, organizovanú a nemilosrdnú kampaň vraždenia, znásilňovania a vypaľovania proti rohinskému obyvateľstvu ako celku v Jakchainskom štáte.uviedla riaditeľka Amnesty International pre vyšetrovanie kríz Tirana Hassanová.Podľa Hassanovej je odhalenie týchto zločinov prvým krokom na dlhej ceste k spravodlivosti. "vyzvala.Správa Amnesty sa opiera o osobné svedecké výpovede viac ako 120 rohinských mužov a žien, ktorí v posledných týždňoch utiekli do Bangladéša; taktiež o 30 rozhovorov so zdravotníkmi, humanitárnymi pracovníkmi, novinármi a bangladéšskymi úradníkmi. AI analyzovala tiež satelitné snímky a údaje, ako aj fotografie a videodôkazy.Na základe týchto dát organizácia dospela k záveru, že státisíce rohinských žien, mužov a detí boli obeťami rozsiahlych a systematických útokov v rozsahu zločinov proti ľudskosti.Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (ICC) menuje 11 druhov činov, ktoré pri vedomom páchaní predstavujú zločiny proti ľudskosti.AI na severe Jakchainského štátu dôsledne dokumentuje najmenej šesť z týchto činov: vraždy, deportácie a násilné vysídlenia, mučenia, znásilnenia a iné sexuálne násilie, prenasledovanie a iné neľudské činy, ako odopieranie potravy a iných život zachraňujúcich opatrení.Z analýzy satelitných záznamov vyplýva, že od 25. augusta bolo na severe Jakchainského štátu najmenej 156 veľkých požiarov. V predchádzajúcich piatich rokoch tam pritom v tomto istom období žiadne požiare neevidovali, keďže ide o monzúnové obdobie. To podľa Amnesty silne naznačuje, že vypaľovanie bolo úmyselné.Hassanová vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby nedovolilo etnickým čistkám dosiahnuť svoj nezákonný cieľ:Upozornila tiež na nutnosťRovnako je podľa nej nutné ukončiť systematickú diskrimináciu Rohingov a ďalšie hlavné príčiny súčasnej krízy.