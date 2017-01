Amriho zbraň bola do Švajčiarska dovezená začiatkom 90. rokov

Militantná organizácia Islamský štát (IS) zverejnila 23. decembra 2016 videozáznam, na ktorom údajne Tunisan Anis Amri označovaný za páchateľa pondelňajšieho útoku kamiónom na vianočné trhy v Berlíne sľubuje, že pomstí moslimov, ktorých usmrtili letecké útoky Západu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pohľad na zdemolovaný poľský kamión, ktorý na vianočných trhoch v Berlíne zabil 12 ľudí a približne 50 ďalších zrazil. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 18. januára (TASR) - Strelná zbraň Tunisana Anisa Amriho, útočníka z vianočného trhu v Berlíne, bola do Švajčiarska legálne dovezená na začiatku 90. rokov, čo sa s ňou však stalo následne, zatiaľ zrejmé nie je, uviedla dnes švajčiarska polícia.Švajčiarski vyšetrovatelia sa stále pokúšajú objasniť, ako sa Amri dostal k pištoli s kalibrom 22 od vyrobenej nemeckou spoločnosťou Erma, ktorá skrachovala koncom 90. rokov.Práve touto zbraňou zabil 24-ročný Amri 19. decembra poľského vodiča kamióna Lukasza Urbana. Následne odcudzeným nákladným autom vrazil do ľudí na vianočnom trhu v Berlíne, pričom usmrtil 12 osôb. Amriho o štyri dni nato zastrelila talianska polícia na predmestí Milána, kam sa dostal cez Holandsko a Francúzsko.Tunisan žil v minulosti v Taliansku a po odsúdení za podpaľačstvo strávil tri roky v jednej z tamojších väzníc. Podľa slov svojej matky odišiel po prepustení z väzenia do Švajčiarska a následne v júli 2015 do Nemecka.Švajčiarska polícia dnes uviedla, že v rámci vyšetrovania sa doposiaľ neobjavili nijaké konkrétne známky toho, žeDodala, že po preverení samotnej zbrane, o ktoré ju požiadali nemecké úrady, vysvitlo, že bola do Švajčiarska legálne dovezená začiatkom 90. rokov. Táto informácia je zatiaľ jedinou stopou pištole, ktorá nefiguruje v nijakom registri švajčiarskych kantónov a čo sa s ňou stalo potom, nie je známe.