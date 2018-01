Amsterdam sprísni podmienky na prenajímanie bytov cez platformu Airbnb

Ilustračná snímka. Foto: Hotel Devín Ilustračná snímka. Foto: Hotel Devín

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Amsterdam 13. januára (TASR) - Amsterdam plánuje ďalšie sprísnenie pravidiel v oblasti prenajímania nehnuteľností prostredníctvom platforiem ako Airbnb. Uviedlo to tento týždeň vedenie mesta.Od roku 2019 budú mať obyvatelia Amsterdamu možnosť takto prenajímať svoje nehnuteľnosti na maximálne 30 dní ročne. V súčasnosti je to maximálne 60 dní.Dôvodom sprísňovania pravidiel je fakt, že obyvateľom holandského hlavného mesta spôsobuje masová turistika stále väčšie problémy. Mesto sa preto usiluje zabrániť ešte väčším ťažkostiam Holanďanov dostať sa k bývaniu v Amsterdame. "Toto opatrenie výrazne zníži nedostatok miest na bývanie, čo je dôsledok veľkého počtu turistov v niektorých lokalitách," uviedli zástupcovia mesta.Počet bytov a domov prenajímaných prostredníctvom platforiem ako Airbnb sa v posledných rokoch v Amsterdame prudko zvýšil. Podľa mesta ich bolo takto minulý rok prenajatých okolo 22.000. V roku 2013 to bolo len 4500. Vedenie Amsterdamu tvrdí, že práve táto forma krátkodobého prenajímania nehnuteľností spôsobuje v hlavnom meste nedostatok bytov pre obyvateľov.