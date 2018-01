Analytici: Čísla zahraničného obchodu SR v novembri prekvapili

Na archívnej snímke Ľubomír Koršňák Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. januára (TASR) - Zahraničný obchod SR v novembri 2017 prekvapil, nižšie dovozy zvýraznili jeho prebytok. Uviedol to v komentári Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.povedal.Prekvapivé novembrové čísla podľa neho zvrátili dlhodobý trend v zahraničnom obchode.dodal Koršňák.Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej dovozy v novembri rástli vďaka vyššej spotrebe domácností a dovoznej náročnosti viacerých väčších investícií. Vlani teda čisté vývozy (očistené o dovozy) boli skôr utlmené a hlavným ťahúňom rastu bol domáci dopyt.doplnila Muchová.ŠÚ SR informoval, že v novembri 2017 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 7,228 miliardy eur pri medziročnom raste o 6,8 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa zvýšil o 3,3 % na 6,693 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 535,5 milióna eur, teda bolo o 247 miliónov eur vyššie ako v novembri 2016.