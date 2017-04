ANALYTICI: Francúzsko pôjde po voľbách buď cestou EÚ, alebo frexitu

Marine Le Penová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. apríla (TASR) - Pre Európu sa vo francúzskych prezidentských voľbách ponúkajú v zásade dve cesty - buď zvíťazí jeden z dvojice Marine Le Penová - Jean-Luc Mélenchon a Francúzsko sa vydá cestou frexitu, alebo zvíťazí jeden z dvojice Emmanuel Macron - Francois Fillon a Francúzsko bude pokračovať v domácich ekonomických reformách s cieľom presadiť v Európe fiškálnu a sociálnu konvergenciu. Pre TASR to vyhlásil analytik portálu Euractiv.sk Pavol Szalai.Ako ďalej uviedol, aj keď Le Penová a Mélenchon nesľubujú okamžitý "brexit", navrhujú otváranie zmlúv s cieľom vymaniť sa z dlhodobo platných európskych pravidiel." konštatoval analytik, pričom dodal, že pre Le Penovú aj Mélenchona, ktorých program je ľavicovo populistický, stelesňuje súčasná EÚ globalizáciu, ktorú jednohlasne odmietajú.Naopak, kandidáti Macron a Fillon považujú EÚ za príležitosť, ako posilniť Francúzsko." zdôraznil Szalai.Macron aj Fillon chcú podľa jeho slov rušiť pracovné miesta v štátnej správe a šetriť vo výdavkoch na sociálny a zdravotný systém. Vyššiu zamestnanosť a rast chcú dosiahnuť znížením ceny práce, v praxi zrušením 35-hodinového pracovného týždňa i znížením odvodov. Ich program nie je podľa analytika nerealistický. "Už tento rok francúzsky rozpočtový schodok prvýkrát po desiatich rokoch klesne pod hranicu troch percent," dodal.Ako ďalej analytik upozorňuje, Macron, Fillon a Mélenchon žiadajú v rôznej miere zblíženie fiškálnych a sociálnych politík v EÚ. Podľa nich to má prispieť k férovejšej súťaži na francúzskom pracovnom trhu aj v európskej ekonomike.uzavrel.Ak v prvom kole francúzskych prezidentských volieb, ktoré sa konajú dnes, nezíska ani jeden kandidát nadpolovičnú väčšinu hlasov, do druhého kola (7.5.) postúpia tí dvaja, ktorí získali najväčší počet hlasov.