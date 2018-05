Analytici: Inflácia v apríli 2018 prekvapila silným rastom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 14. mája (TASR) - Inflácia v apríli 2018 prekvapila silným rastom. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia k aprílovým spotrebiteľským cenám. Slovensko si podľa neho pripísalo najvyššiu medziročnú infláciu od decembra 2012.upozornil. V zrýchľovaní dynamiky rastu cien pokračovali, podľa neho trocha prekvapivo, v apríli aj ceny potravín. Ich ceny sa zvýšili o 0,3 %, pričom dynamika ich medziročného rastu sa ďalej zrýchľovala z 5,7 % na 5,8 %.myslí si Koršňák.Medziročný rast cien potravín by sa tak mal podľa neho začať zmierňovať. V závere roka by potom spomaleniu medziročného rastu cien potravín mal výraznou mierou pomôcť aj silný bázický efekt u cien mlieka a vajec. Miernu korekciu v najbližších mesiacoch nie je možné vylúčiť ani v prípade dopytovej inflácie (najmä u volatilných cien leteckých služieb).dodal Koršňák.doplnila analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že spotrebiteľské ceny v apríli 2018 v porovnaní s marcom 2018 v úhrne vzrástli o 0,6 %. V apríli 2018 v porovnaní s aprílom 2017 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,9 %.