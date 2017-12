ANALYTICI:Koncoročné odmeny môže dostať približne tretina zamestnancov

Ilustračná fotografia. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 27. decembra (TASR) – Najlepšie odmeňovaní na konci roka sú zamestnanci vo veľkých spoločnostiach. Nadpriemerné bonusy sa týkajú najmä pracovníkov na západe Slovenska, v Košiciach a na Považí. Odmeny by mala podľa odhadov personálno-poradenskej spoločnosti McRoy dostať približne tretina zamestnancov.priblížil podpredseda predstavenstva McRoy Group Luboš Sirota s tým, že na koncoročné odmeny by mal vyplývať nedostatok pracovníkov na trhu, tlak na zvyšovanie platov aj pokračujúci ekonomický rast.Výšku bonusov väčšina spoločností odvíja od priemerného mesačného zárobku. Platy v tomto roku rástli približne 4-% tempom, vyššie by teda mali byť aj odmeny. V priemere by sa mala ich výška vyšplhať na vyše 900 eur.konštatoval Sirota a doplnil, že najčastejšie dostanú k platu 30 až 80 % navyše.Štedrejšie bývajú veľké spoločnosti pôsobiace v odvetviach s vyššou tvorbou pridanej hodnoty. Podľa McRoy ide predovšetkým o firmy z oblasti IT, telekomunikácií, finančných služieb a energetiky, čoraz viac aj z priemyselnej výroby. Naopak, najmenej časté sú odmeny v agrosektore a v stravovacích službách.Z pohľadu regiónov bývajú nadpriemerne odmeňovaní najmä na západe Slovenska, v Košiciach a na priemyselne silnom Považí. Najslabšie sú na tom južné okresy Banskobystrického kraja a východné okresy Prešovského kraja.Okrem koncoročných bonusov však zvyknú zamestnanci dostávať mix benefitov počas celého roka.vysvetlil Sirota, pričom rozsah benefitov sa na Slovensku kontinuálne zvyšuje.dodal.