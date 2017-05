ANALYTICI: Obchodné vzťahy medzi Čínou a SR sa budú prehlbovať

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. mája (TASR) – Obchodné vzťahy medzi Čínou a Slovenskou republikou by sa mohli v nasledujúcich rokoch posilniť. Očakávajú to analytici, podľa ktorých je Slovensko pre Čínu zaujímavé najmä z hľadiska polohy, ale aj lacnejšej pracovnej sily.Čínska ekonomika patrí medzi krajiny s rýchlo rastúcim hospodárstvom.skonštatovala analytička Poštovej banky Jana Glasová.Analytici očakávajú, že obchodné vzťahy Slovenska s Čínou sa prehĺbia. Slovensko pre čínskych investorov predstavuje vstupnú bránu do Európy.predpokladá analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.Rozvíjať čínske investície v Európe podľa jej slov umožňuje vysoká miera úspor.vymenovala Muchová.Za záujmom o Európu však možno hľadať aj iné faktory.doplnila Glasová s tým, že v prípade Slovenska či Českej republiky je určite lákadlom výhodná geografická poloha v strede Európy a v prípade výrobnej aktivity určite aj lacnejšia pracovná sila.Prípadné spomalenie čínskej ekonomiky by zároveň nemalo mať priamy vplyv na výkonnosť slovenskej ekonomiky. Ako vysvetlila Glasová, Čína totiž nepatrí medzi najdôležitejších exportných partnerov. Nepriamo by to podľa nej slovenská ekonomika ale pocítiť mohla prostredníctvom spomalenia ekonomík jednotlivých európskych krajín alebo USA, pre ktoré je Čína dôležitým partnerom.dodala Glasová.