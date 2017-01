Analytici očakávajú tento rok nový rekord v ťažbe ropy v Rusku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 17. januára (TASR) - Produkcia ropy v Rusku by mohla podľa analytikov dosiahnuť tento rok nový postsovietsky rekord po tom, ako dohoda o znížení ťažby zo strany najväčších producentov koncom júna vyprší.Rusko v rámci dohody s členmi Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) prisľúbilo, že v 1. štvrťroku tohto roka zníži svoju ťažbu ropy o 200.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). V 2. kvartáli by produkcia mala byť nižšia o 300.000 barelov denne. Cieľom je zníženie vysokých zásob ropy vo svete a podpora cien komodity. Celý projekt však platí len šesť mesiacov.Mnohí analytici sú presvedčení, že projekt OPEC a iných producentov z krajín mimo ropného kartelu po 1. polroku pokračovať nebude a ruské ropné firmy sa opäť vrátia k vysokej produkcii, pričom využijú aj fakt, že v danom období by ceny ropy už mali byť vyššie.Ťažba ropy v Rusku rástla od roku 1998 každý rok s výnimkou roka 2008, keď zaznamenala mierny pokles. V roku 2016 dosiahla produkcia 10,96 milióna barelov denne, čo znamená ďalší rast, keď v roku 2015 zaznamenala úroveň 10,72 milióna barelov denne. Produkciu podporili nové ložiská, z ktorých sa začalo ťažiť.Analytik zo spoločnosti Wood Mackenzie Christian Boermel očakáva, že Rusko svoju produkciu v 2. polroku tohto roka opäť zvýši. Ako uviedol, predpokladá, že do konca decembra dosiahne ropná produkcia v Rusku nový rekord a v tomto trende bude Moskva pokračovať aj v roku 2018.