Analytici očakávajú, že kurz českej koruny prelomí 25 CZK/EUR

Praha 2. januára (TASR) - Koncom minulého roka sa kurz českej koruny voči euru prepadol na najnižšiu úroveň za tri mesiace, následne ale koruna prudko posilnila a jej kurz sa stabilizoval. Podľa analytikov v tomto roku prelomí hranicu 25 Kč za euro.V súčasnosti dosahuje kurz českej koruny okolo 25,54 CZK/EUR. Minulý týždeň však finančné trhy zaznamenali výrazný výkyv, ktorý bol spojený s odvodmi českých bánk do európskeho Jednotného fondu na riešenie kríz, uviedol server iHNED.cz.V stredu (27.12.) sa najskôr česká mena oproti euru prepadla až na úroveň 25,91 CZK/EUR, teda na najnižšiu hodnotu za posledné tri mesiace. Pred sviatkami bol pritom kurz okolo 25,70 CZK/EUR. Následne ale vo štvrtok došlo k obratu a koruna prudko posilnila o viac než percento a deň zakončila na úrovni 25,56 CZK/EUR. Efekt spojený so zmienenými odvodmi do fondu totiž vyprchal. Ďalšie štyri haliere si potom oproti euru koruna pripísala v piatok 29. decembra.Navyše, podľa prieskumu, ktorý Hospodářské noviny uskutočnili medzi analytikmi finančných domov, by v priebehu roka 2018 mala koruna naďalej posilňovať a dostať sa pod hranicu 25 CZK/EUR. Podporovať ju bude pokračujúca expanzia domácej ekonomiky a ďalšie predpokladané zvyšovanie úrokových sadzieb zo strany Českej národnej banky (ČNB) a na druhej strane, pokračovanie uvoľnenej menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB).Ďalšie zhodnocovanie českej koruny však bude pravdepodobne tlmiť prípadné vyberanie ziskov zo strany zahraničných investorov a špekulantov, ktorí vo veľkom uzatvárali stávky na jej posilňovanie pred aj po aprílovom ukončení intervencií ČNB. Tie centrálna banka spustila v novembri 2013 v úsilí zabrániť prepadu ekonomiky do deflácie, povzbudiť rast cien a podporiť tak české hospodárstvo.