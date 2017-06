Analytici: Ochrana prírody si vyžaduje inovatívne formy financovania

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. júna (TASR) - Výdavky na ochranu prírody a krajiny dosiahli na Slovensku za posledných deväť rokov asi 116 miliónov eur. Či sa využívajú efektívne, nie je podľa vládnych analytikov momentálne možné zmerať. Priebežná správa z revízie výdavkov na životné prostredie tiež poukazuje, že udržateľná ochrana stavu chránených území a ich manažment si vyžadujú zavedenie inovatívnych foriem financovania.Najviac podporených projektov sa zameriavalo na zlepšovanie infraštruktúry. Na samotnú ochranu prírody, teda manažment území a druhov, smerovalo asi 30 percent celkových výdavkov. V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020 sa plánuje investovať vrátane spolufinancovania ďalších 142 milióna eur do systému chránených území sústavy NATURA 2000 a zelenej infraštruktúry.Stav európsky významných druhov a biotopov sa zlepšuje, hoci sú u nás chránené v medzinárodnom porovnaní v menšej miere, konštatuje priebežná správa z revízie. Slovensko podľa nej legislatívne chráni relatívne menej európsky významných biotopov nachádzajúcich sa na svojom území ako iné krajiny EÚ. Slovenská republika tak v roku 2013 legislatívne chránila 79 percent svojich významných biotopov, čo je výrazne pod európskym priemerom 91 percent.Ochrana stavu chránených území a ich manažment si z dlhodobého hľadiska vyžadujú zavedenie inovatívnych foriem financovania, upozornili vládni analytici. Hlavné činnosti v oblasti ochrany prírody sú doteraz financované zo štrukturálnych fondov.odporúča sa v správe.Revízia tiež ukázala, že údaje o výdavkoch chránených území v súčasnosti nie je možné porovnávať. Štátna ochrana prírody SR totiž neeviduje výdavky spôsobom, ktorý by umožňoval ich porovnávanie podľa jednotlivých národných parkov. Od júla 2017 by mal byť v prevádzke nový informačný systém, ktorý by mal umožňovať podrobnejšie členenie výdavkov, hoci ani potom, vzhľadom na vzájomné prelínanie aktivít, nebude možné rozdeliť výdavky do požadovaných skupín.Analytici tiež zistili, že sa nevyužívajú všetky formy z piatich možností náhrad za obmedzenie súkromných vlastníkov chránených území. V súčasnosti sa využíva hlavne finančná náhrada. Od roku 2013 predstavovali tieto výdavky priemerne asi dva milióny eur ročne a medziročne majú rastúcu tendenciu. V praxi sa ostatné formy náhrad momentálne uplatňujú len v rámci Národného parku Slovenský raj. Postupnou zonáciou ďalších území sa bude potreba finančných prostriedkov zvyšovať.Revízia výdavkov na životné prostredie je súčasťou vládneho projektu Hodnota za peniaze. Analytici by teraz do konca júna mali navrhnúť opatrenia, ktoré by priniesli efektívnejšie využívanie peňazí.