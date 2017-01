ANALYTICI: Pre ekonomiku búdú rizikom najmä politické udalosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. januára (TASR) - Nástup Donalda Trumpa do Bieleho domu či prezidentské voľby vo Francúzsku. Toto sú udalosti, ktoré podľa analytikov budú v roku 2017 hýbať svetovou ekonomikou a vplyv môžu mať aj na domáce hospodárstvo.Tento rok bude bohatý na viaceré udalosti v Európe, ale aj v USA či v Číne. "" predpokladá ekonóm Saxo Bank Christopher Dembik. Je presvedčený, že investori, ktorých zaskočil výsledok britského referenda a amerických prezidentských volieb, sa teraz vyrovnávajú s novou situáciou.Inaugurácia nového amerického prezidenta bude 20. januára tohto roka. "" priblížila analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. Na druhej strane však podľa nej môžu vzrásť tlaky na infláciu pre infraštrukúrne stimuly ekonomiky a protekcionistické opatrenia v otázke zahraničného obchodu.Zhoršiť by sa mohol podľa analytičky dlh aj deficit USA pre avizovaný Trumpov ekonomický program. Ako uviedla, v ňom počíta so znižovaním daní a infraštruktúrnymi výdavkami bez dostatočných opatrení na zabezpečenie fiškálnych príjmov. "" skonštatovala Muchová.Tento vývoj by mohol ovplyvniť aj kroky amerického Fedu. "" hovorí Muchová.Podľa analytikov bude zaujímavé sledovať aj viaceré voľby v Európe. Nemecké federálne a voľbu hlavy štátu vo Francúzsku. "" podotkla Muchová. Podľa Dembika sú však investori v súčasnosti oveľa viac odolnejší. "" predpokladá Dembik.Vplyv brexitu na Európu počas rokovaní o vystúpení krajiny by mal byť podľa analytikov obmedzený. "" hovorí Muchová.Spomedzi udalostí bude na svetovú ekonomiku vplývať aj možné turecké referendum, v ktorom budú ľudia rozhodovať, či dostane tamojší prezident viac právomocí.Za pozornosť bude podľa analytikov stáť aj vývoj v Číne. "" dodala Muchová.