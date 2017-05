ANALYTICI: Priemysel v SR sa v marci 2017 nadýchol k rekordnému rastu

Analytik Unicredit Bank Ľubomír Koršňák hosťom v relácii EKONOMIKA Tu a Teraz. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. mája (TASR) - Priemysel v SR sa v marci 2017 nadýchol k rekordnému rastu. Zaznamenal tak druhý najrýchlejší medziročný rast produkcie od krízy v 2008, keď rýchlejšie rástol len v auguste minulého roka. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, v komentári k priemyselnej výrobe zverejnenej Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.priblížil. Rast produkcie v marci podľa neho prechádzal naprieč odvetviami.V medziročnom porovnaní podľa Koršňáka vykázali zvýšenie produkcie všetky odvetvia priemyslu, relatívne najpomalšiu dynamiku medziročného rastu nájdeme u menej exportne orientovaných low-tech odvetví (s výnimkou už zmieneného dynamicky rastúceho potravinárskeho priemyslu) - textil a odevy, drevospracujúci a papierenský priemysel a nábytkári zaznamenali medziročný rast produkcie do 5 %.poznamenal analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.dodal Koršňák.Podľa ekonomického analytika Tatrabanky Tibora Lörincza výsledky priemyslu vo marci prekonali očakávania. Jedným z faktorov výrazného zrýchlenia rastu je presun veľkonočných sviatkov do apríla v roku 2017, kým v roku 2016 boli v marci, čo zvýšilo počet pracovných dní v mesiaci. Tradične silno rástla výroba dopravných prostriedkov o 12,9 % medziročne. Pridala sa k nej výroba strojov, ktorá rástla 11,6 %, a výroba elektrických zariadení, ktorá rástla medziročne o 12,5 %.doplnil Lörincz.ŠÚ SR dnes informoval, že priemyselná produkcia v marci 2017 medziročne vzrástla o 13,4 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v marci 2017 oproti februáru 2017 zvýšila o 3,9 %.