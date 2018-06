Analytici: Proces návratu ku korune by bol nákladný a bolestivý

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 17. júna (TASR) – Proces návratu k pôvodnej mene by bol pre ekonomiku krajiny nákladný a bolestivý. Zhodujú sa na tom ekonomickí analytici, podľa ktorých by odchod z eurozóny sprevádzalo výrazné oslabenie meny a spomalenie ekonomického rastu krajiny.Proces návratu k pôvodnej mene zatiaľ žiadna z krajín nevyskúšala, hoci podľa Andreja Rajčányho, riaditeľa portfólio manažmentu z Across Private Investments, sa pokusy objavujú z času na čas v rôznych obmenách vo viacerých štátoch eurozóny. Národná banka Slovenska (NBS) zároveň upozorňuje, že euro je úmyselne skonštruované ako jednosmerný proces.objasnila Martina Vráblik Solčányiová z NBS.Náklady na vystúpenie z eurozóny by boli podľa analytikov vysoké aj preto, že dlhy voči inštitúciám v eurozóne by sa museli vyplatiť v eurách.dodal analytik XTB Kamil Boros.V súčasnej situácii sú však podľa Stanislava Pánisa z J&T Banky podobné úvahy zbytočné, pretože proces by bol komplikovaný a sprevádzaný veľkými neistotami. Zároveň by podľa neho výrazne podkopal kredibilitu krajiny.Vráblik Solčányiová zdôraznila, že nie sú vytvorené žiadne mechanizmy, ako opustiť eurozónu.priblížila.