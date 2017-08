Analytici: Rast ekonomiky SR zrýchlil aj vďaka silnému domácemu dopytu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Slovenská ekonomika v 2. štvrťroku vzrástla o 3,3 %

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. augusta (TASR) - Silná spotreba domácností, ako aj oživenie európskych ekonomík by mali v najbližších mesiacoch podporiť rast slovenskej ekonomiky. Očakávajú to analytici po tom, čo dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR zverejnil najnovšie údaje rastu hrubého domáceho produktu (HDP) za 2. štvrťrok. Rast totiž analytikov prekvapil, keď medziročne zrýchlil z 3,1 % na 3,3 %.skonštatoval analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.Hoci podrobnú štruktúru rastu zverejnia štatistici až začiatkom budúceho mesiaca, analytici vidia za aktuálnymi číslami viaceré faktory.predpokladá analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.Podľa Koršňáka k rastu domáceho dopytu v 2. štvrťroku pravdepodobne výraznejšie prispeli aj investície. Čísla bankového sektora totiž podľa jeho slov naznačovali pomerne silný rast úverov poskytnutých nefinančným spoločnostiam, čísla stavebníctva zase ukazovali vyprchanie silného bázického efektu vo výstavbe infraštruktúry a obnovenie mierneho medziročnému rastu produkcie stavebníctva.doplnil analytik.Prognózy analytikov ohľadom ďalšieho vývoja HDP sú optimistické.očakáva Koršňák. Postupne by však úlohu "ťahúňa" slovenskej ekonomiky mali podľa neho preberať investície, podporené reštartom verejných investícií aj silnejúcimi súkromnými investíciami na čele s výstavbou závodu Jaguar Land Rover. Analytici UniCreditu predpokladajú, že rast HDP by v tomto roku mohol byť na úrovni 3,4 %.Analytici Slovenskej sporiteľne očakávajú rast na úrovni 3,3 % a k jeho podpore by podľa nich mali tiež prispieť investície, či silnejúci domáci dopyt.dodala Muchová.Hrubý domáci produkt (HDP) v 2. štvrťroku tohto roka vzrástol v stálych cenách medziročne o 3,3 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 3,1 % a oproti 1. štvrťroku tohto roka o 0,8 %. Vyplýva to z dnes zverejnených údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR.V bežných cenách vzrástol HDP v 2. štvrťroku tohto roka o 4,1 % a dosiahol tak objem 21,065 miliardy eur.Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti bude na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnený. Tieto výsledky budú zverejnené 5. septembra tohto roka.Štatistici zverejnili aj najnovšie údaje týkajúce sa zamestnanosti. Medziročne vzrástla o 2,1 % a celková zamestnanosť dosiahla takmer 2,37 milióna osôb. Po očistení o sezónne vplyvy sa celková zamestnanosť zvýšila oproti 2. štvrťroku 2016 o 2,2 % a oproti 1. štvrťroku tohto roka o 0,6 %.